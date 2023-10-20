2023-10-20 12:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات جلسة الجمعة كما تتجه نحو ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط. وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1% إلى 93.33 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.17% مسجلة 90.42 دولار للبرميل. ويتزامن مع مكاسب […]

ظهرت المقالة ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% وتتجه لثاني مكاسب أسبوعية على التوالي أولاً على ايرث نيوز.