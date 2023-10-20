2023-10-20 12:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 4 متهمين بالإرهاب في محافظتي بغداد وكركوك. وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “قطعات اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية مسنودة بمفارز الجهد الاستخباري ، تمكنت من إلقاء القبض على 3 متهمين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4/إرهاب) في منطقة […]

ظهرت المقالة الشرطة الاتحادية تحكم قبضتها على 4 إرهابيين في بغداد وكركوك أولاً على ايرث نيوز.