العراق يوجه دعوة رسمية إلى السعودية والأردن لحضور المؤتمر الإقليمي للتغير المناخي في بغداد

2023-10-20 12:25:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجّه وزير البيئة العراقي نزار ئاميدي، دعوة رسمية إلى نظيره السعودي عبد الرحمن بن عبد الحسين الفضلي لحضور المؤتمر الإقليمي لتغير المناخ المزمع انعقاده في مطلع العام 2024 في العاصمة بغداد.

جاء ذلك على هامش انعقاد المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي في جدة 19/10/2023، وفقا لما أعلنته وزارة البيئة العراقية في بيان اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيانها، إن الجانبين تطرقا خلال اللقاء الى مؤتمر الأطراف لتغير المناخ 28 والذي سيعقد في دبي نهاية شهر تشرين الثاني 2023 حيث سيكون فرصة لجميع الدول المشاركة للخروج بنتائج تسهم بزيادة مرونة وصمود الدول المعرضة والهشة للتغيرات المناخية والتزام الدول المتقدمة في تعهداتها في دعم صناديق المناخ وتوفير التكنولوجيا اللازمة للتحول الأخضر وتوضيح آليات الاستثمار بالكربون.

ووجه ئاميدي الدعوة لوزير البيئة والمياه والزراعة السعودي لحضور المؤتمر الإقليمي لتغير المناخ الذي سيعقد في بغداد مطلع العام القادم يسلط فيه الضوء على اجندة البلد الاقليمية ويعزز فيه التعاون مع دول الجوار وبحث سبل آليات التكيف الإقليمي المشترك والاشتراك في مشاريع واعدة بيئيا.

وتابع البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات المشترك .

والتقى وزير البيئة العراقي نزار ئاميدي أيضا مع وزير البيئة الاردني معاوية الردايده على هامش اجتماعات المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة أيسيسكو تحت شعار (نحو تحقيق التحول الأخضر في العالم الإسلامي).

وذكر بيان ثان صادر عن الوزارة أنه جرى بحث اهم التحديات البيئية التي يواجهها العراق وتوجه البلاد نحو الاقتصاد المستدام ودعوة جميع الاطراف للاستثمار الاخضر في العراق ، موجها الدعوة لنظيره الاردني لحضور المؤتمر الاقليمي المزمع عقده في بغداد شهر شباط المقبل .