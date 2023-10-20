صور .. اغلاق جسر المعلق والطرق المؤدية إليه في بغداد مع خروج مئات المتظاهرين المناصرين لفلسطين

2023-10-20 16:05:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإغلاق القوات الأمنية الجسر المعلق، وسط بغداد، والطرق المؤدية اليه تزامناً مع تظاهر المئات دعماً للقضية الفلسطينية.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "القوات الامنية أغلقت الجسر المعلق وسط العاصمة والطريق المؤدي من ساحة الحرية (الحسنين) باتجاه الجسر وبالعكس، تزامنا مع خروج المئات من المتظاهرين من أنصار الإطار التنسيقي والفصائل الشيعية المسلحة دعما للقضية الفلسطينية، وهم يرفعون العلم الفلسطيني وأعلام الحشد وأعلام تابعة لجهات مسلحة أخرى".

وأضاف المصدر أن "القطوعات شملت أيضا الطريق المؤدي للجسر المعلق من جهة نفق الكرادة داخل، وسط العاصمة، فيما تحاط التظاهرة بانتشار أمني مكثف".

وكان العشرات من أنصار الإطار التنسيقي تظاهروا، أمس الأول الاربعاء، بالقرب من الجسر المعلق وسط بغداد تأييداً لفلسطين وتنديداً بالهجمات الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وانتشرت دعوة لتظاهرة اليوم الجمعة يعتقد أنها تابعة لجهات مقربة من الفصائل المسلحة والإطار التنسيقي من أجل نصرة القضية الفلسطينية التي تتصاعد أحداثها في غزة بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وما تلاها من أحداث كان أبرزها قصف المستشفى المعمداني على يد القوات الإسرائيلية ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا أبرزهم الأطفال.