ماهي مواطن ضعف تسليح العراق والمحددات الدولية؟.. خبير يوضح

2023-10-20 16:11:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

حدد الخبير الامني مخلد حازم، اليوم الجمعة (20 تشرين الاول 2023)، مواطن "ضعف تسليح العراق" للدفاع عن أمنه القومي، فيما كشف عن محددات تفرض على العراق من الدول الغربية.

وقال حازم في حديث لـ" بغداد اليوم"، إنه "بعد انتهاء العمليات العسكرية 2017 عمدت الحكومة الى اعادة هيكلة المؤسسة الامنية، لكنها تعاني من ضعف في الإسناد والدفاع الجوي ومنظومات الصواريخ والانذار والقوة البحرية التي تحافظ على المياه الاقليمية".

واوضح أنها "تمتلك نقاط قوة في القوة البرية من خلال اجهزة متطورة في اشارة الى مكافحة الارهاب والقوات الخاصة".

واضاف الخبير الامني، ان" الحكومة تسعى الى تطوير المؤسسة العسكرية بشكل عام لكنها تعاني من ضعف كبير في التمويل وحجم ما يخصص في الموازنة لاجل تمويل عقود شراء السلاح الذي بات في اغلب محاوره غربي المنشأ وليس شرقي".

ولفت الى انه "هناك دول تفرض محددات على بغداد على الرغم من أنها تلجأ اليه في حماية امنها القومي".

واشار الى أن" هناك تطور لكن لم نصل الى مرحلة الطموح قياسًا الى دول الجوار التي تمتلك ما يؤهلها للدفاع عن امنها القومي".

لافتا الخبير الامني الى أن "وزاتي الدفاع والداخلية تعتمد في شراء الاسلحة على خبراء في لجان العقود لكن لابد من الاشارة الى أن السلاح يتطور بوتيرة متصاعدة ولانزال نحن ضمن ما يعرف بالتقنية المتوسطة ورغم وجود عقود تسليح من فرنسا وغيرها لطائرات ورادرات متطورة، لكنها تبقى حتى الان على الورق".

وفي (17 تشرين الاول 2023)، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ضرورة تسليح القوات الأمنية وفقًا للمرحلة الراهنة ومتطلباتها.

و ترأس السوداني الاجتماع الثاني للجنة العليا للتسليح، واطلع خلال الاجتماع، على خطط وبرامج التسليح التي أعدتها اللجنة، بالإضافة إلى الأولويات المعتمدة في تسليح القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، وفقا لبيان رسمي.