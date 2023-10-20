صور.. انطلاق تظاهرة تضامنية مع القضية الفلسطينية وسط بغداد

2023-10-20 16:11:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نظم مئات المواطنين، اليوم الجمعة (20 تشرين الاول 2023)، تظاهرة مناصرة للقضية الفلسطينية في منطقة الجادرية وسط بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن، المتظاهرين المساندين للقضية الفلسطينية بدأوا يتجمعون في ساحة الحرية (الحسنين) بمنطقة الجادرية وسط بغداد .

وأضاف أنه ، تم قطع الطريق المؤدي من ساحة الحرية (الحسنين) باتجاه الجسر المعلق وبالعكس، كما تم قطع الطريق باتجاه المعلق من جهة نفق الكرادة داخل واغلاق الجسر المعلق امام حركة المركبات مؤقتاً.

وتابع أن ، المتظاهرين رفعوا الاعلام الفلسطينية عند فلكة الحرية (الحسنين) واعلام الحشد وكتائب حزب الله ، مبيناً أن الاعداد تقدر ٧٠٠ الى ٨٠٠ بالوقت الحاضر.







