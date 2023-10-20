2023-10-20 16:20:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / وصل فريق القوة الجوية العراقي، يوم الجمعة، إلى السعودية استعداداً لمواجهة فريق الاتحاد السعودي في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

وقال نائب رئيس النادي، هيثم كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "فريق القوة الجوية وصل إلى مدينة جدة السعودية، استعداداً لمواجهة الاتحاد السعودي في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا يوم الاثنين المقبل".

وأضاف كاظم، أن "المباراة ستقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة بالسعودية، في الساعة السابعة مساءً"، مبيناً أن "اللاعبين جاهزون للقاء المرتقب أمام الاتحاد، الذي يعد من فرق المقدمة في الدوري السعودي، ويأتي بالترتيب الرابع".

وأوضح أن "الصقور ستلاقي الاتحاد في مباراة تأكيد الصدارة، إذ يمتلك القوة الجوية أربع نقاط، بينما يمتلك الاتحاد ثلاث نقاط فقط"، مشيراً إلى أن "فريق الجوية سيجري مساء اليوم وحدة تدريبية استشفائية، على أن يكثف تدريباته يومي السبت والأحد قبل مواجهة الاتحاد الاثنين المقبل".

يشار إلى أن القوة الجوية، يتصدر المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا برصيد أربع نقاط من تعادل وفوز، وأوقعت القرعة ممثل العراق الوحيد، في المجموعة الثالثة إلى جانب الاتحاد السعودي، سيبهان الإيراني، وأجمك الأوزبكي.