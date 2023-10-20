2023-10-20 16:20:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أكدت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم الجمعة (20 تشرين الاول 2023)، سعي الحكومة الحقيقي من اجل تحويل الطاقة المحروقة الى نظيفة، فيما بينت أهمية هذه الخطوة.

وقال عضو اللجنة علي شداد، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية الحالية، تعمل بشكل حقيقي يختلف عن الحكومات السابقة، من اجل تطوير الملف النفطي في العراق لاهميته، ولاسيما وأن العراق يعتمد بشكل أساسي على النفط في تمويل ودعم موازنته".

واوضح شداد أن " الامر له فوائد كثير منها تعزيز الانتاج ودعم المشاريع الاستثمارية، فضلا عن زيادة انتاج النفط الخام، وغيرها الكثير"، مؤكدا ان "كل هذه الامور ستخلق الكثير من فرص العمل في القطاع النفطي".

وفي (19 ايلول 2023)، اعرب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، للمستشار الالماني اولاف، خلال لقائه على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، أعرب عن "رغبة العراق بتطوير التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة"، وفقا لبيان مكتبه الاعلامي.

فيما، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني، في (12 تشرين الاول 2023)، سعي العراق لتحويل الطاقة المحروقة إلى طاقة نظيفة لتعزيز الإنتاج في البلاد.

وجاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير بعد مشاركته في منتدى أسبوع الطاقة الروسي REW بدورته السادسة، حيث أكد أن العراق يسعى الى تحديد المسارات المهمة لاستثمار الطاقة المتجددة، وتحويل الطاقة المحروقة الى طاقة نظيفة، لتعزيز الانتاج الوطني من خلال زيادة ودعم المشاريع الاستثمارية، الى جانب ادامة وزيادة انتاج النفط الخام.