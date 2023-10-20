أربعة مميزات وثلاثة تحفظات في ملف "استثمار البادية العراقية"

2023-10-20 16:20:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، اليوم الجمعة (20 تشرين الاول 2023) ثلاثة تحفظات لاستثمار "البادية العراق"، فيما اشار الى اربع مميزات للبادية.

وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" العراق يمتلك مساحات شاسعة في البادية خاصة المثنى التي تتميز ارضها بالخصوبة العالية مع وجود خزين هائل من المياه الجوفية الصالحة للسقي".

واشار الى أنه "يمكن وصفها بانها عبارة عن آبار نفط بلون اخضر يمكن أن تخلق نطاقا اقتصاديا كبيرا يؤمن الامن الغذائي للبلاد ويساعد على تنمية افاق التصدير في الامد المتوسط".

واوضح الجبوري، أن" هناك تنافس شديد من قبل شركات ومستثمرين عرب واجانب للاستثمار في البادية العراقية خاصة الجنوبية لان كل سبل النجاح متوفرة"، مستدركا بالقول "لكن لدينا 3 تحفظات ابرزها ان البلاد لا تعاني من قلة الاموال او الكفاءات، فضلا عن ضرورة ان تكون الاولوية بالاستثمار لابناء البلد وأن يكون النشاط الزراعي يعتمد بالاساس على تأمين حاجة الاسواق قبل التفكير بالتصدير".

ولفت الى أن" البادية العراقية بكل عناوينها تمتلك اربع مميزات استراتيجية ابرزها توفر المياه وموقعها الجغرافي ، فضلا عن انها ارض خصبة جدا يمكن ان تتحول الى طوق زراعي لانقاذ الاسواق العراقية من اي ازمات في ملف توفير المحاصيل وهذا ما يدفعنا الى اعطاء مميزات اكبر للاستثمار الداخلي".

وفي (17 حزيران 2023) أكد السفير السعودي في العراق، عبد العزيز الشمري، أن بلاده قدمت طلباً إلى العراق لإقامة مشاريع في بادية السماوة وتنتظر الرد، فيما أشار الى وجود استعداد لإقامة مشاريع في محافظات العراق كافة.

وقال الشمري في تصريحات صحافية إن " بلاده قدمت قرضاً للعراق منذ أكثر من 6 سنوات وبقيمة مليار و500 مليون دولار".