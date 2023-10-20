القوات العراقية تعتقل 3 متهمين بينهم أجنبي الجنسية بحوزتهم مواد مخدرة

2023-10-20 16:55:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، القبض على 3 متهمين بينهم أجنبي الجنسية بحوزتهم مواد مخدرة.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الحدود ومن خلال مفارز مديرية شرطة الكمارك في مراكز الشيب وزرباطية وسفوان ألقت القبض على (3) متهمين بينهم أجنبي الجنسية بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة".

وأشار الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة".