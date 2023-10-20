2023-10-20 16:55:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اطلقت اكثر من 600 منظمة غير حكومية عراقية اليوم الجمعة (20 تشرين الأول 2023)، "صرخة الى الضمير الانساني"، لمناصرة غزة المحاصرة، مطالبة الامم المتحدة لتفعيل شعاراتها في اعلانها العالمي لحقوق الانسان.

وذكرت المنظمات في بيان موحد باللغة العربية والكردية والانكليزية تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تطلق المنظمات غير الحكومية العراقية الموقعة على هذا البيان صرخة الى الضمير الإنساني العالمي، ونحن نعيش في القرن الحادي والعشرين، عصر الحريات والديمقراطية وحقوق االنسان، للالتفات الى معاناة الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة، الذي عانى ويعاني من الاحتلال والتهجير، والحصار والتجويع، والقتل والابادة الجماعية، من أعتى قوة مسلحة، مزودة بآلة عسكرية لا ترحم، تحرق الارض والنسل والحياة، وتقطع ابسط وسائل الحياة من ماء وغذاء ودواء وكهرباء وغيرها من خدمات".

واضافت انه "ننادي الامم المتحدة الى تفعيل شعاراتها في إعلانها العالمي لحقوق الانسان، والتدخل بقوة وحزم، ونطالب المجتمع المدني الى النظر الى قضية الشعب الفلسطيني بصورتها الشاملة، بتاريخها وحقائقها، ومبدأ الحياة لكل انسان في وطنه وارضه، معززاً مكرما،ً يتمتع بما نصت عليه المواثيق الدولية من حقوق، وتطبيق القرارات الدولية التي اصدرتها الامم المتحدة".

وتابع: "كما نناشد المنظمات الإنسانية في كل العالم، للوقوف معاً ضد أساليب العقاب الجماعي، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، وضمان توفير سبل الحياة والعيش الكريم لكل شعوب الأرض. لنعمل جميعاً لإيقاف العنف، وانقاذ الحياة، وافشاء السلام، ونشر المحبة والتآلف".

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