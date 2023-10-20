"فزعة عراقية للأقصى" تحقق نتائج مبهرة وجمع كميات كبيرة من المساعدات لغزة

2023-10-20 19:45:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة (20 تشرين الأول 2023)، عن تجهيز كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية لإرسالها إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر ضمن حملة (فزعة عراقية للأقصى) .

وقال اللواء رسول للوكالة الرسمية أنه ""وبهمة الشعب العراقي وتفاعله مع معاناة الأشقاء في فلسطين، تسلمت اللجنة المشكلة بتوجيه القائد العام للقوات المسلحة كميات من المساعدات والتبرعات لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر ضمن حملة أطلق عليها اسم (فزعة عراقية للأقصى)".

وأضاف، أن "المساعدات التبرعات الإنسانية وصلت عبر المواطنين والشركات والمنظمات، والآن لدينا كميات كبيرة جاهزة من المساعدات ليتم إرسالها عن طريق الهلال الأحمر العراقي ويجري التنسيق المستمر مع السلطات المصرية لإرسال تلك التبرعات عبر معبر رفح وسيتم الإرسال خلال الفترة المقبلة".

وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أعلن في 14 من الشهر الجاري، عن المباشرة باستلام التبرعات والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وحدد مراكز استقبال المواطنين لغرض استلام المساعدات، وهي:

الأول: مقر قيادة الدفاع الجوي، مقابل عباس بن فرناس.

الثاني: مجمع الرسول الأعظم في منطقة الأعظمية.

الثالث: الأسواق المركزية في البلديات.