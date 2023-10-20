سلطات كردستان تزيد "الشبهات" حولها.. تضييق على الخطب والتظاهر لصالح فلسطين!

2023-10-20 19:56:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بدأت تحركات السلطات المعنية في اقليم كردستان بـ"التضييق" على الفعاليات المساندة للقضية الفلسطينية تبعث الشك والتساؤلات حول أسبابها.

وطوال الايام السابقة تسربت تقارير ومعلومات تفيد بوصول توجيهات من السلطات المعنية في اقليم كردستان الى ائمة وخطباء المساجد بعدم التطرق لأحداث فلسطين والهجوم الاسرائيلي الدموي على قطاع غزة، ليتم تسجيل موقف جديد اليوم الجمعة بمنع وقفات احتجاجية متضامنة مع الفلسطينيين في اربيل، بالرغم من ان مختلف المحافظات العراقية بل والمدن العربية شهدت وقفات مشابهة بعد صلاة الجمعة.

وأفاد مصدر محلي، اليوم الجمعة (20 تشرين الأول 2023)، بمنع السلطات الأمنية في أربيل لوقفة احتجاجية في المدينة تضامنا مع أهالي غزة في فلسطين.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "السلطات الأمنية بررت المنع بعدم أخذ الموافقات الأمنية لتنظيم الوقفة الاحتجاجية".

من جهة أخرى أكد النائب السابق عن جماعة العدل الكردستانية أحمد الحاج رشيد، منع أسايش الحزب الديمقراطي الكردستاني لتنظيم وقفة تضامنية مع أهالي غزة في أربيل.

وقال الحاج رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أنصار جماعة العدل الكردستانية أرادوا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة في أربيل، ولكن السلطات الأمنية منعت ذلك، ما أضطرنا لتنظيم الوقفة التضامنية في القاعة الداخلية".

وخلال الايام القليلة الماضية كشفت تقارير محلية عن تبليغ العديد من ائمة وخطباء المساجد في اقليم كردستان بعدم التطرق لاحداث فلسطين، الا انه ورغم التوجيهات شهدت العديد من مساجد الاقليم خطب جمعة متضامنة مع الفلسطينيين ضد الاعتداءات الاسرائيلية.

ويظهر بشكل جلي غياب الموقف الكردي على صعيد القوى السياسية لدعم الفلسطينيين الامر الذي يطرح تساؤلات عما اذا كان هذا التوجه "ليس مصادفة" ومتسق مع منع التظاهر او التضييق على خطب الجمعة.

بالمقابل، فأن قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية شهد وقفات تضامنية لصالح القضية الفلسطينية على العكس من المدن التابعة لسلطة اربيل.