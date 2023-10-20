القبض على قاتل سائق أجرة ودفنه بجريمة غامضة في الديوانية

2023-10-20 19:56:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، (20 تشرين الأول 2023) إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل سائق أجرة ودفنه في محافظة الديوانية.

وأفاد بيان للاستخبارات تلقته "بغداد اليوم"، ان مفارزها "في بغداد/ الرصافة، تلقت معلومات تتعلق بفقدان شخص يعمل سائق أجرة مع عجلته منذ أسبوع، حيث تبنت مفارز الاستخبارات متابعة كشف ملابسات الحادث وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني للتحري وجمع المعلومات التي تشير الى قيام شخص باستئجار سائق عجلة أجرة الى محافظة الديوانية".

وباشر الفريق الاستخباري الفني بحسب البيان "اجراءاته وبكمين محكم تم إلقاء القبض على الشخص الذي قام باستئجار العجلة الأجرة، في محافظة كربلاء ولدى التحقيق معه اعترف صراحة قيامه باستئجاره من بغداد الى الديوانية ومن ثم قتله بسلاح ناري نوع مسدس ودفن جثة السائق قرب أحد البزول في محافظة الديوانية".

ولفت البيان الى "تدوين أقوال المتهم قضائياً واجراء كشف الدلالة وإحالته الى الجهات المختصة استعداد لمثوله امام القضاء لينال جزائه العادل".