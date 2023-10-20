الحلبوسي: فلسطين ستبقى عربية وعاصمتها القدس
2023-10-20 20:00:04 - المصدر: واع
بغداد - واع
أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، أن فلسطين ستبقى عربية وعاصمتها القدس.
وقال الحلبوسي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فلسطين عربية وستبقى عربية، وسيبقى شعبها ثابتاً في أرضه بكامل سيادته، على وطنه ودولته وعاصمتها القدس".
أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، أن فلسطين ستبقى عربية وعاصمتها القدس.
وقال الحلبوسي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فلسطين عربية وستبقى عربية، وسيبقى شعبها ثابتاً في أرضه بكامل سيادته، على وطنه ودولته وعاصمتها القدس".