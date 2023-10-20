وزيرة الداخلية الألمانية تدعو لترحيل داعمي حماس

2023-10-20 20:30:04 - المصدر: ايرث نيوز

دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، يوم الجمعة، إلى ترحيل داعمي حركة حماس من البلاد “طالما كان ذلك ممكنا”. وقالت نانسي فيزر إنه يجب ترحيل داعمي حركة حماس من البلاد طالما كان ذلك ممكنا، مضيفةأن السلطات ستراقب عن كثب المهاجمين المحتملين. وأضافت في تصريحات للصحفيين بعد محادثات مع مسؤولين في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية “إذا […]

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