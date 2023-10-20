2023-10-20 20:30:04 - المصدر: ايرث نيوز

انتهت التظاهرات المؤيدة لغزة التي انطلقت في ساحة التحرير ببغداد باتجاه جسر المعلق، اليوم الجمعة، حيث شهدت المنطقة انسحاباً لقادة الحشد الشعبي بعد حضور أعداد كبيرة من المشاركين في هذه التظاهرات. تأتي نهاية هذه التظاهرات بعد ساعات من التجمعات الحاشدة والمظاهرات التي جرت في البلاد، اعتراضًا على الأحداث الأخيرة في قطاع غزة وتصاعد العمليات العسكرية […]

ظهرت المقالة إعادة فتح الشوارع المغلقة بعد تظاهرات في بغداد مؤيدة لغزة أولاً على ايرث نيوز.