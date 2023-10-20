البيت الأبيض يطلب من الكونغرس الأميركي 105 مليارات دولار لأوكرانيا وإسرائيل

2023-10-20 20:30:04 - المصدر: ايرث نيوز

طلب البيت الأبيض من الكونغرس الأميركي اليوم الجمعة ما يقرب من 105 مليارات دولار ‏لتمويل خطط طموحة لأوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود الأميركية، لكنه لم يقدم أي ‏استراتيجية للحصول على الأموال من الكونغرس المتعثر.‏ يأتي طلب الرئيس الأميركي جو بايدن للحصول على التمويل بعد أيام من زيارته ‏لإسرائيل وتعهده بالتضامن مع قصفها لغزة في أعقاب هجوم […]

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