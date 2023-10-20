البيت الأبيض يطلب من الكونغرس الأميركي 105 مليارات دولار لأوكرانيا وإسرائيل
2023-10-20 20:30:04 - المصدر: ايرث نيوز
طلب البيت الأبيض من الكونغرس الأميركي اليوم الجمعة ما يقرب من 105 مليارات دولار لتمويل خطط طموحة لأوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود الأميركية، لكنه لم يقدم أي استراتيجية للحصول على الأموال من الكونغرس المتعثر. يأتي طلب الرئيس الأميركي جو بايدن للحصول على التمويل بعد أيام من زيارته لإسرائيل وتعهده بالتضامن مع قصفها لغزة في أعقاب هجوم […]
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