2023-10-20 22:00:09 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ رجّحت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أن يكون هجوم سيبراني “غير مسبوق” تعرّضت له في أيلول/ سبتمبر هدفه “التجسس” من أجل تقويض عملها. وجاء الهجوم في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت المحكمة ومقّرها في لاهاي. وفي آذار/ مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس […]

ظهرت المقالة “الجنائية الدولية” تكشف عن تعرضها لهجوم إلكتروني “تجسسي” أولاً على ايرث نيوز.