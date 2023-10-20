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“الجنائية الدولية” تكشف عن تعرضها لهجوم إلكتروني “تجسسي”

“الجنائية الدولية” تكشف عن تعرضها لهجوم إلكتروني “تجسسي”
“الجنائية الدولية” تكشف عن تعرضها لهجوم إلكتروني “تجسسي”
2023-10-20 22:00:09 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ رجّحت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أن يكون هجوم سيبراني “غير مسبوق” تعرّضت له في أيلول/ سبتمبر هدفه “التجسس” من أجل تقويض عملها. وجاء الهجوم في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت المحكمة ومقّرها في لاهاي. وفي آذار/ مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس […]

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