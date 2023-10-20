“حزب الله” يعلن استهدافه قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة “برانيت” وسقوط قتلى وجرحى

2023-10-20 22:00:09 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن “حزب الله” اللبناني اليوم الجمعة، استهدافه قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة “برانيت” بالصواريخ ‏المناسبة، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.. وقال “حزب الله” في بيان: “ردا على استهداف الصحفيين والاعتداء على المدنيين الذي وقع قرب موقع العباد يوم ‏أمس، قام مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بإستهداف قوة مشاة “إسرائيلية” قرب ثكنة برانيت بالصواريخ وأوقعوا […]

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