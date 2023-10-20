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“حزب الله” يعلن استهدافه قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة “برانيت” وسقوط قتلى وجرحى

“حزب الله” يعلن استهدافه قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة “برانيت” وسقوط قتلى وجرحى
“حزب الله” يعلن استهدافه قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة “برانيت” وسقوط قتلى وجرحى
2023-10-20 22:00:09 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن “حزب الله” اللبناني اليوم الجمعة، استهدافه قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة “برانيت” بالصواريخ ‏المناسبة، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.. وقال “حزب الله” في بيان: “ردا على استهداف الصحفيين والاعتداء على المدنيين الذي وقع قرب موقع العباد يوم ‏أمس، قام مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بإستهداف قوة مشاة “إسرائيلية” قرب ثكنة برانيت بالصواريخ وأوقعوا […]

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