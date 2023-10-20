2023-10-20 22:00:09 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل، اليوم الجمعة، إلى وقف هجماتها على غزة التي وصفها بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وحث أردوغان، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المجتمع الدولي على العمل من أجل التوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار في المنطقة. وقال إن إسرائيل تستفز أطرافا غير إقليمية بدلا […]

ظهرت المقالة أردوغان يدعو إسرائيل إلى وقف “الإبادة الجماعية” في غزة أولاً على ايرث نيوز.