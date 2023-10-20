2023-10-20 22:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

دعا المسؤول السابق في جهاز “الموساد” ديفيد ميدان، الحكومة الإسرائيلية إلى الإسراع في إتمام صفقة تبادل مع حركة حماس، قائلا إن الوقت لا يمر لصالح تل أبيب في المطالبة بمثل هذه الصفقة سريعا، حفاظا على حياة رهائنها المحتجزين في قطاع غزة. وأتت دعوة ميدان -الذي شغل في السابق منصب “منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة […]

ظهرت المقالة “أمر واقعي وممكن”.. مسؤول سابق بالموساد يدعو لصفقة تبادل عاجلة مع حماس أولاً على ايرث نيوز.