2023-10-20 22:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة. واستعرض الرئيسان التحركات الجارية لحشد المجتمع الدولي نحو موقف موحد لدفع التهدئة وخفض التصعيد، حيث ثمن الرئيس التركي الدور المصري في تنسيق الجهود الإنسانية وتعزيز مسار السلام. وشدد الرئيسان على رفض […]

ظهرت المقالة السيسي وأردوغان يؤكدان على إدخال المساعدات لغزة ومنع التهجير أولاً على ايرث نيوز.