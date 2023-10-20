تجدد القصف على غزة بعد هدوء لـ6 ساعات.. وتسجيل 474 شهيدا ومصابا خلال 12 ساعة

2023-10-20 22:50:04 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - متابعة

تجدد القصف الاسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، بعد هدوء غير مسبوق استمر لمدة ست ساعات، فيما بلغ عدد الشهداء لهذا اليوم من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء 198 شهيدًا.

وذكرت وسائل اعلام ان القصف الاسرائيلي تجدد على غزة في مناطق عدة بالقطاع بعد هدوء غير مسبوق استمر 6 ساعات.

من جانب اخر، كشفت وزارة الصحة في غزة عن مجمل عدد الشهداء والإصابات الواردة لمستشفيات القطاع من الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة الموافق 2023/10/20م وحتى الساعة السادسة مساء موزعة على النحو التالي:

➖ الشمال: (28) شهيد وما يقارب (36) إصابة.

➖ غزة: (114) شهيد وما يقارب (127) إصابة.

➖ الوسطى: (38)شهيد وما يقارب (73) إصابة.

➖ خانيونس: (8) شهيد وما يقارب (15) إصابة.

➖ رفح: (10) شهيد وما يقارب (25) إصابة.

➖ مجمل عدد الإصابات في جميع المحافظات (276)

➖ مجمل عدد الشهداء في جميع المحافظات (198)