مصدر في مالية الإقليم لـ "بغداد اليوم" يحدد موعد صرف رواتب شهر آب

2023-10-20 22:55:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة (20 تشرين الأول 2023)، عن موعد صرف رواتب الموظفين في الإقليم.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية تنتظر صرف المبالغ المخصصة للإقليم من بغداد والبالغة 700 مليار دينار".

وأضاف، أن "مصرف الرافدين من المقرر أن يقوم بإطلاق أول دفعة ووضعها بحساب حكومة الإقليم يوم الأحد المقبل، فيما ستطلق وزارة المالية جدولا برواتب الموظفين يبدأ من يوم الاثنين المقبل، وهو الجدول الخاص برواتب شهر آب الماضي".

وكان مجلس الوزراء قد اقر منتصف شهر أيلول الماضي، ارسال ثلاث دفعات الى كردستان لدفع الرواتب للموظفين في الاقليم بواقع 700 مليار دينار لكل دفعة، وبمجموع اكثر من 2 تريليون دينار.

وقامت حكومة الاقليم بتوزيع اول دفعة خلال الشهر الحالي كرواتب لشهر تموز، فيما من المؤمل ان تصل رواتب الاشهر المتبقية تدريجيا حتى نهاية العام .

وأكد وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان آوات شيخ جناب، الذي زار بغداد أول أمس الأربعاء برفقة وفد من حكومة كردستان، وجود تفاهُمٍ مُشترك مع الحكومة الإتحادية لمُعالجة قضية رواتب مُوظفي الإقليم، وإبعادها عن الخلافات السياسية.