أربيل.. انخفاض درجات الحرارة يدفع بالسياح الى سوق شقلاوة (صور)

2023-10-21 00:25:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ مع انخفاض درجات الحرارة في محافظات اقليم كوردستان، بشكل ملحوظ تلجأ العديد من العوائل الى المناطق السياحية.

وتعد منطقة شقلاوة (شمال شرق اربيل) واحدة من ابرز هذه الاماكن لاسيما سوقها المشهور لدى العوائل حيث تكتظ في أيام العطل بالسياح والمواطنين.

وقال علي سمير وهو سائح من بغداد لوكالة شفق نيوز، إن "سوق شقلاوة هو منطقة سياحية مشهورة في عموم العراق حيث لا تكتمل السفرة الى محافظة اربيل دون زيارته والتبضع منه مع العائلة لاسيما في الليل حيث تعطي الأضواء الموجودة فيها جمالية خاصة للمنطقة فضلا عن أسعار البضائع المناسبة وتعامل الباعة مع السياح".

ومن جابنه؛ قال كامران احمد وهو من أهالي المنطقة لوكالة شفق نيوز، إنه "في ليالي يومي الخميس والجمعة تشهد منطقة شقلاوة اقبالا كبيرا من قبل السياح وسوق المنطقة يكون عادة الاكثر اقبالا حيث يتجول فيه اضافة الى التبضع من مختلف البضائع التي تباع في المحلات ومع انخفاض درجات الحرارة بات الإقبال عليها أكثر من السابق".

ويستمر تجول العوائل في سوق شقلاوة حتى ساعات متأخرة من الليل.