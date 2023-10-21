الزراعة تعلن فتح استيراد الطماطم

2023-10-21 00:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميأعلنت وزارة الزراعة، فتح استيراد محصول الطماطم بدءا من اليوم السبت.وقال وكيل الوزارة مهد سهر الجبوري لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "سيتم اليوم السبت فتح استيراد محصول الطماطم مما سيؤدي الى خفض سعره في الاسواق المحلية".وتشهد الاسواق المحلية ارتفاعا باسعار محصول الطماطم بسبب شحتها نتيجة انتهاء موسم المحصول المحلي الصيفي.