رافينيا يضع برشلونة في ورطة مالية

2023-10-21 00:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واعقال تقرير صحفي إسباني، إن إدارة برشلونة تعيش أزمة جديدة خلال الفترة الحالية، بسبب الجناح البرازيلي رافينيا.ويعاني برشلونة من أزمة مالية طاحنة، أجبرته على بيع العديد من اللاعبين، مع إنفاق 5 ملايين يورو فقط على صفقات الميركاتو الصيفي 2023.لكن بحسب صحيفة "فوتبول إنسايدر"، فإن برشلونة مطالب بدفع 21 مليون جنيه إسترليني لصالح ليدز يونايتد قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني المقبل.وأشار التقرير إلى أن هذا المبلغ، جزء من خطة السداد التي تم الاتفاق عليها بين الناديين، خلال انتقال رافينيا لصفوف البلوجرانا في صيف 2022.وكان الاتفاق على ضم رافينيا مقابل 60 مليون يورو، ونظرا لمشاكل برشلونة المالية، تم التفاوض على دفع رسوم الصفقة بأقساط، والقسط التالي مستحق قبل يناير/كانون الثاني المقبل.ولا يوجد أي خيار أمام برشلونة سوى دفع هذا المبلغ، والذي قد يؤثر على موقف الفريق الكتالوني في الميركاتو الشتوي المقبل.