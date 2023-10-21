رشقات صاروخية للمقاومة تدك عسقلان وسديروت.. وأضرار كبيرة

2023-10-21 00:35:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت سرايا القدس، اليوم الجمعة (20 تشرين الأول 2023) قصف مدينة عسقلان برشقة صاروخية ردا على هجمات الجيش الإسرائيلي على غزة، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية بوقوع أضرار كبيرة في سديروت وعسقلان.

من جانبها قالت قناة 13 العبرية: "أضرار كبيرة جراء سقوط صواريخ في سديروت وعسقلان".

هذا ونشرت "سرايا القدس"، في وقت سابق، مقطع فيديو يوثق استهداف مقاتليها للمواقع والحشودات العسكرية الإسرائيلية ضمن معركة "طوفان الأقصى".

كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، يوم أمس، استهدافها دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي شرق خانيونس بقذيفة مضادة للدروع، في إطار الرد على الهجمات الإسرائيلية على المدنيين.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر تشرين الأول.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وفي اليوم الـ14 من الحرب على قطاع غزة، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 4137 والمصابين إلى أكثر من 13 ألفا جراء القصف الإسرائيلي.





المصدر: روسيا اليوم











