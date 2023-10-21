2023-10-21 00:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أنه تم مساء اليوم إطلاق سراح المواطنة، يهوديت تاي رعنان، وابنتها، شوشانا رعنان، اللتين كانتا محتجزتين لدى حركة “حماس”. وأشار إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تتولى رعايتهما داخل الأراضي الإسرائيلية. وأضاف: “تسلم غال هيرش المسؤول عن ملف التعامل مع المختطفين والمفقودين المدنيتين إلى جانب قوات جيش الدفاع […]

ظهرت المقالة بيان للجيش الإسرائيلي عن إطلاق “حماس” سراح محتجزتين أمريكيتيين أولاً على ايرث نيوز.