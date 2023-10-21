اخبار العراق الان

الرئيسيةايرث نيوزعامة › الخارجية التركية تحذر من تحول الأزمة في قطاع غزة إلى حرب واسعة النطاق

الخارجية التركية تحذر من تحول الأزمة في قطاع غزة إلى حرب واسعة النطاق

الخارجية التركية تحذر من تحول الأزمة في قطاع غزة إلى حرب واسعة النطاق
الخارجية التركية تحذر من تحول الأزمة في قطاع غزة إلى حرب واسعة النطاق
2023-10-21 00:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الأزمة الحالية في قطاع غزة قد تؤدي إلى حرب أكبر في المنطقة إذا لم يتم تسويتها. وقال فيدان: “أمامنا خياران، إما أن يتم تسوية الأزمة وتؤدي إلى سلام طويل الأمد، أو ينتظرنا بديل رهيب، حرب طويلة وواسعة النطاق في المنطقة وعدم الاستقرار”. وأشار إلى أنه لا […]

ظهرت المقالة الخارجية التركية تحذر من تحول الأزمة في قطاع غزة إلى حرب واسعة النطاق أولاً على ايرث نيوز.

واصل المتابعة على ايرث نيوز