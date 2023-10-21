2023-10-21 00:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الأزمة الحالية في قطاع غزة قد تؤدي إلى حرب أكبر في المنطقة إذا لم يتم تسويتها. وقال فيدان: “أمامنا خياران، إما أن يتم تسوية الأزمة وتؤدي إلى سلام طويل الأمد، أو ينتظرنا بديل رهيب، حرب طويلة وواسعة النطاق في المنطقة وعدم الاستقرار”. وأشار إلى أنه لا […]

ظهرت المقالة الخارجية التركية تحذر من تحول الأزمة في قطاع غزة إلى حرب واسعة النطاق أولاً على ايرث نيوز.