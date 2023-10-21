مانشستر سيتي ينضم لسباق "الجوهرة الإيطالية"

2023-10-21 03:45:03 - المصدر: واع

متابعة - واعيستهدف مانشستر سيتي، ضم إحدى المواهب الشابة بالدوري الإيطالي، والذي يحظى باهتمام كبرى أندية أوروبا خلال الفترة الأخيرة.وأبرم بطل أوروبا وإنجلترا، 4 صفقات الصيف الماضي، كلفته ما يزيد عن 200 مليون جنيه إسترليني.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن السيتي يريد التعاقد مع جورجيو سكالفيني، لاعب أتالانتا الإيطالي مقابل حوالي 45 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون ثان المقبل.وأشارت الصحيفة، إلى أن السيتي ينضم لقائمة من الأندية المهتمة بضم صاحب ال19 عاما، والتي تشمل يوفنتوس، وإنتر ميلان، وباريس سان جيرمان.وسبق للمدافع الشاب، وصف البريميرليج بالدوري الأفضل في العالم، ما يعزز فرص المان سيتي في إقناعه بالانضمام لصفوفه.ومنذ بداية الموسم الحالي، بدأ مدافع أتالانتا 7 مباريات من أصل 8 مع فريقه، فيما نال فرصة اللعب بقميص منتخب إيطاليا في 7 مباريات دولية.