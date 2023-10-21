عرض فلكي قد يدفع مورينيو صوب الدوري السعودي

2023-10-21 08:15:02 - المصدر: واع

متابعة - واعيبدو أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما، سيغادر إيطاليا لا محالة الموسم المقبل في ظل ترنح عروض الذئاب تحت قيادته بالإضافة إلى اهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدماته.وحقق مورينيو بداية مخيبة مع روما هذا الموسم حيث جمع 11 نقطة فقط في أول 8 مباريات من الدوري الإيطالي ليحتل المرتبة ال11 بفارق 10 نقاط كاملة عن ميلان المتصدر.ورغم تذبذب النتائج، إلا أن مورينيو يبدو هدفاً للعديد من الأندية السعودية، فضلاً عن وجود تقارير تفيد بتردد اسم المدرب البرتغالي داخل أروقة ريال مدريد، ليكون أحد الخلفاء المحتملين للإيطالي كارلو أنشيلوتي.ومن أجل منع وصول مورينيو، لقلعة سانتياجو برنابيو، مرة أخرى بعدما سبق وأشرف على تدريب الملكي بين عامي 2010 - 2013، تستعد الأندية السعودية لإغراء المدرب البرتغالي بعرض فلكي.وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، إن الأهلي، والاتحاد السعوديين، يهتمان بتولي مورينيو، المهمة الفنية لهما الموسم المقبل، مع ترحيبهما بمنحه 50 مليون يورو في الموسم الواحد.وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن ذلك العرض يعد مغريا للغاية لمورينيو، والذي ينتهي عقده مع فريقه الحالي خلال صيف 2024.يذكر أن مورينيو تولى تدريب روما في 2021، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي موسم (2021- 2022)، وخسر معه نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي أمام إشبيلية.المصدر : كورة