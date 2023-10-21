2023-10-21 08:15:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بتسجيل جريمة مروعة في قضاء الرفاعي شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شابا أقدم على نحر شاب آخر يبلغ من العمر 18 عاما بواسطة آلة حادة أمام دائرة كهرباء قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "الجاني لم يكتف بنحر المجنى عليه وطعنه 4 طعنات أخرى في مناطق متفرقة من جسده".

وبين المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما هرعت الأجهزة الامنية بالبحث عن الجاني"، مشيرا إلى "اعتقاله بعد ساعة من ارتكاب جريمته المروعة، فيما تفيد التحقيقات الاولية بان الجاني حاول سرقة عجلة (تكتك) المجنى عليه".