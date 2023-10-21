أنشيلوتي عن شكوى رودريجو: كامافينجا لم يقل لي لا

2023-10-21 09:00:04 - المصدر: واع

متابعة - واعرد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على شكوى (رودريجو جويس) مهاجم الميرينجي أثناء تواجده مع المنتخب البرازيلي.وكان المهاجم البرازيلي قد أكد أنه لا يحب اللعب في مركز المهاجم الصريح، لافتاً إلى أنه لم يلعب سوى مباراة واحدة في هذا المركز هذا الموسم مع الملكي، وأنه يجب عليه تغليب مصلحة الفريق على الأهواء الفردية.وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة إشبيلية ضمن الأسبوع الـ(10) من الليجا: "من المهم معرفة أين يريد أن يلعب، لأنني لم أضع أبداً اللاعب في مكان لا يحب اللعب فيه".وأوضح: "هناك احتياجات للفريق تحتاج من البعض التضحية. لقد فعل كامافينجا ذلك، وتشواميني، وأحيانا رودريجو، وهو مهاجم متكامل يمكنه أن يلعب كمهاجم صريح".وأضاف: "لقد لعب هذا الموسم مباراة واحدة في هذا المركز، أمام نابولي. فكرتي هي تلبية مصلحة الفريق أولا، وبعد ذلك المصلحة الفردية".وأتم: "من الواضح أنني حين أضع كامافينجا في مركز الظهير الأيسر فإنني أخبره وأسأله لكنه لم يقل لي لا".المصدر : كورة