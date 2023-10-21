"الملاذ الآمن" يحقق مكاسب أسبوعية

2023-10-21 09:05:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ واصل الذهب مكاسبه، نهاية الأسبوع، وحقق ثاني مكسب أسبوعي له على التوالي، إذ ‏غذت المخاوف من مزيد من التصعيد في الصراع في الشرق الأوسط جاذبية ‏المعدن كملاذ آمن.‏

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1979.39 دولارًا للأوقية ‏بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ مايو/ أيار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت ‏العقود الأميركية الآجلة للذهب عند التسوية بنسبة 0.7% إلى 1994.40 دولارا.‏

وقال فيليب سترايبل، كبير استراتيجيي السوق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو: ‏‏"تدافع الناس نحو الذهب ووجدوا شعوراً بالأمان وسط المخاطر الجيوسياسية. إذا ‏كان هناك تصعيد في الصراع في الشرق الأوسط، فإن أسعار الذهب ستعزز ‏مكاسبها فوق 2000 دولار".‏

وارتفع الذهب بنسبة 2.5% على أساس أسبوعي، وأضاف ما يقرب من 160 ‏دولارًا منذ بداية الصراع.‏

واستوعب المتداولون أيضًا تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ‏يوم الخميس، الذي ترك الباب مفتوحًا للحاجة المحتملة لمزيد من رفع أسعار ‏الفائدة.‏