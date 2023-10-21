انخفاض النفط بعد إفراج حماس عن محتجزتين أمريكيتين

2023-10-21 09:15:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

انخفضت أسعار النفط عند التسوية، اليوم الجمعة (21 تشرين الاول 2023)، بعد أن أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح محتجزتين أمريكيتين من غزة مما عزز الآمال في إمكانية عدم تفاقم الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية والحيلولة دون اتساع رقعتها لبقية منطقة الشرق الأوسط وتعطيل إمدادات النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 92.16 دولار للبرميل عند التسوية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر تشرين الأول، والتي انتهى أجلها بعد التسوية يوم الجمعة، 62 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 88.75 دولار للبرميل. وانخفض عقد استحقاق شهر ديسمبر كانون الأول الأكثر تداولا لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا عند التسوية إلى 88.08 دولار للبرميل.

وأعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس يوم الجمعة إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين، أم وابنتها، "لدواع إنسانية" استجابة لجهود وساطة قطرية في الحرب مع إسرائيل.

وارتفعت العقود الآجلة لكلا الخامين بأكثر من دولار للبرميل خلال جلسة الجمعة وسط تزايد المخاوف من احتدام الصراع.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للقوات المحتشدة على حدود غزة يوم الخميس إنهم قريبا سيرون القطاع "من الداخل"، فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الولايات المتحدة اعترضت صواريخ أُطلقت من اليمن صوب إسرائيل.

وقال جون كيلدوف الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك "يظل الشرق الأوسط محط تركيز كبير في السوق بسبب المخاوف من اندلاع صراع على مستوى المنطقة، الأمر الذي من المرجح أن يتسبب في انقطاع إمدادات النفط".

وتستفيد أسعار النفط أيضا من توقعات بتزايد العجز في الربع الرابع بعد أن مددت السعودية وروسيا، المنتجان الرئيسيان، تخفيضات الإمدادات حتى نهاية العام.









المصدر: موقع investing