2023-10-21 09:30:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نشرت منظمة العفو الدولية مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بشكل عاجل ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني على القطاع. واحتوى المقطع على رسالة موجهة إلى العالم مفادها أنه “في غزة يقطن 2.2 مليون مواطن وأغلبهم لاجئون تم تهجيرهم قسريا، منذ عام 1948، ومنذ عام 1967، […]

ظهرت المقالة العفو الدولية تدعو للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولاً على ايرث نيوز.