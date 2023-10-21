2023-10-21 09:30:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفاد المكتب الصحفي للبنتاغون، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث مع نظيره الأوكراني رستم أوميروف ووعد بالسعي للحصول على أموال إضافية من الكونغرس لمواصلة المساعدات العسكرية. يوم أمس الجمعة، أرسلت الإدارة الأمريكية إلى الكونغرس طلب ميزانية إضافية تتضمن أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا. وأضاف المكتب الصحفي: “تحدث وزير الدفاع […]

ظهرت المقالة أوستن يؤكد لنظيره الأوكراني استمرار المساعدة العسكرية الأمريكية أولاً على ايرث نيوز.