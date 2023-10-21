الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل جندي وإصابة 3 آخرين على الحدود اللبنانية

2023-10-21 09:30:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، مقتل جندي في صفوفه وإصابة 3 آخرين بنيران مضادة للدبابات على الحدود اللبنانية. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه سمح بنشر خبر مقتل أومير بيلو، وهو جندي في جيش الدفاع الإسرائيلي في الاحتياط، بنيران مضادة للدبابات عند الحدود اللبنانية. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن جنديين احتياطيين آخرين أصيبا […]

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