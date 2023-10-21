2023-10-21 11:15:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الكهرباء العراقي، يوم السبت، أن فريقها الكروي سيتوجه إلى الأردن، لخوض مباراته الثالثة أمام الوحدات الأردني، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2023-2024.

وقال رئيس نادي الكهرباء، علي الأسدي، لوكالة شفق نيوز، إن "فريق نادي الكهرباء يغادر اليوم متوجهاً إلى العاصمة الأردنية عمان، استعدادا للقاء الوحدات الأردني يوم الثلاثاء المقبل".

وأضاف أن "الفريق جاهز للقاء الوحدات الأردني في ثالث مواجهاته ضمن منافسات المجموعة الثاني لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي ويسعى لتحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث".

وأوضح الأسدي، أن "لاعبي الفريق جاهزون ولا ينقص التشكيلة إلا المحترف الكاميروني المهاجم بارجا نوكابا ولكن الفريق يمتلك لاعبين سيعوضون الفراغ مثل اللاعب البارز محمود خليل".

وأشار إلى أن "الإدارة هيأت للفريق كل متطلبات النجاح قبل دخوله في لقاء الوحدات وسيجري تدريباته بشكل منتظم خلال تواجده في الأردن كما استعد بشكل جيد في العاصمة بغداد قبل مغادرته اليوم الى الأردن".

وأوضح الأسدي، أن "الفريق أجرى آخر وحداته التدريبية أمس في بغداد، وأن الثقة كبيرة باللاعبين لتحقيق الفوز ورفع رصيد الفريق والتنافس على صدارة المجموعة الثانية، خصوصاً أن الكهرباء يمتلك 4 نقاط من تعادل وفوز".

وجاءت قرعة كاس الاتحاد الاسيوي على النحو التالي:

المجموعة الأولى: العهد اللبناني، الفتوة السوري، جبل المكبر الفلسطيني، النهضة العماني.

المجموعة الثانية: الوحدات الاردني، الكويت الكويتي، الكهرباء العراقي، وأهلي حلب السوري.

المجموعة الثالثة: الزوراء العراقي، الرفاع البحريني، النجمة اللبناني، والعربي الكويتي.