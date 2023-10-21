انطلاق أعمال المؤتمر المصرفي الأول للبنك المركزي العراقي في أربيل

2023-10-21 11:20:07 - المصدر: واع

أربيل - واع - إيفان ناصرانطلقت، اليوم السبت، أعمال المؤتمر المصرفي الأول للبنك المركزي العراقي في محافظة أربيل.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أعمال المؤتمر المصرفي الأول للبنك المركزي العراقي، بدأت في أربيل، تحت شعار (القطاع المصرفي فرص النمو ومستقبل الشركات الدولية)، بحضور محافظ البنك المركزي علي العلاق".وأضاف مراسلنا، أن "المؤتمر حضره رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، وعدد كبير من الشخصيات السياسية والاقتصادية ورجال الأعمال".