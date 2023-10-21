أنباء عن وفاة الشيخ أحمد الكبيسي

2023-10-21 12:01:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تداولت عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت (21 تشرين الاول 2023)، أخبارا تفيد بوفاة الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي، عن عمر يناهز الـ89 عامًا.

يذكر ان العلامة تولى مناصب أكاديمية في جامعة بغداد والجامعة الإسلامية في بغداد، وجامعة الإمارات، والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.

ويعرف عن الكبيسي أنه أستاذ العديد من أئمة الحرم المكي الشريف، وحاصل على شهادة ماجستير ودكتوراه في الشريعة الإسلامية، وله العديد من البرامج التلفزيونية الدعوية.

وفي 15 ايار الماضي، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بوفاة الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي، فيما نفى الاخير الخبر وأكد انه بصحة جيدة.









