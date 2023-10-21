اليوم إجراء قرعة الدوري الممتاز بكرة الطائرة

2023-10-21 13:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعحدد الاتحاد المركزي لكرة الطائرة الساعة الثانية من ظهر اليوم السبت موعداً لإجراء قرعة الدوري الممتاز باللعبة للموسم الجديد (2023 -2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" 15 نادياً ستشارك في منافسات الدوري المقبل وهي كل من غاز الجنوب والبيشمركة وأربيل ومصافي الشمال والحبانية والصناعة والصمود وحديثة والأهوار والمقدادية وأبو ريشة والدغارة والنعمانية ونينوى والبحري ".وأضاف أن "اتحاد اللعبة كان قد استضاف الدورة التدريبية الدولية (المستوى الأول) بمشاركة 39 مدربـاً عراقياً وأربعة مدربين آسيويين، وحاضر في الدورة التي استمرت خمسة أيام المحاضر الدولي الإيراني (افشار دوست) ومساعده من العراق المحاضر الدولي علاء خلف".يشار إلى أن اتحاد الطائرة كان قد نظــم بطولة أندية العراق النسوية التي أقيمت في محافظة أربيل بمشاركة (10) أندية وتمكن فريق آكاد عين كاوه من التتويج بلقبها، بعد فوزه في المباراة الختامية على فريق سنحاريب بثلاثة أشواط دون رد.