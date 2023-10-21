العلاق: البنك المركزي يبيع يوميا 200 مليون دولار للحفاظ على استقرار سعر الصرف

2023-10-21 13:30:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، يوم السبت، إن المبيعات اليومية للبنك من الدولار في مزاد بيع العملة تبلغ قرابة 200 مليون دولار وذلك من أجل الحفاظ على استقرار سعر الصرف في السوق.

جاء ذلك في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش المؤتمر المصرفي العراقي السنوي في اقليم كوردستان العراق الذي انعقد بنسخته الأولى في مدينة أربيل برعاية رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وأضاف العلاق في تصريحه، إنه "يوميا نفتح قنوات جديدة للحوالات المالية الخارجية لتقديم مزيد من التسهيلات في هذا المجال".