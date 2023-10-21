ما أهمية "المنصة الالكترونية" بتعاملات المركزي العراقي؟.. مختص يوضح

2023-10-21 13:36:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

كشف المختص بالشأن المصرفي همام الشماع، اليوم السبت (21 تشرين الأول 2023)، أهمية "المنصة الالكترونية" في تعاملات البنك المركزي لبيع الدولار.

وقال الشماع، لـ “بغداد اليوم"، إن "هناك أهمية كبير في استخدام (المنصة الالكترونية) في تعامل البنك المركزي بشأن بيع الدولار"، مبينا أن "هذه المنصة منعت الكثير من عمليات بيع الدولار بصورة غير قانونية كما كان يحدث سابقاً، كما منعت الكثير من عمليات تهريب العملة الى الخارج".

واوضح أن "العراق لا يمكن له إيقاف العمل بالمنصة الالكترونية، كونها فرضت عليه من قبل الفدرالي الأمريكي، وهذا الفرض جاء من أجل منع أي حوالات خارجية غير صحيح، هدفها فقط اخراج الدولار الى العراق".

واكد الشماع، أنه "بعد العمل بهذه المنصة أوقفت الكثير من هذه العمليات، ولهذا أصبح البعض يعتمد على الحوالات السوداء عبر بعض الشركات لإخراج الدولار".

وفي (10 أيار 2023)، أكد البنك المركزي استمرار تلبيته طلبات الشركات وتمويل الاحتياجات الشخصية للمواطنين كافة.

وقال بيان للمركزي، تلقته (بغداد اليوم)، إن "البنك مستمر بتلبية طلبات الشركات (تمويل استيراداتهم من السلع والخدمات)، فضلاً عن تمويل الاحتياجات الشخصية للمواطنين كافة، كالسفر والعلاج والدراسة، عبر المنصة الالكترونية للنقد، وتلبية طلبات المصارف وشركات الدفع الالكتروني الخاصة بتعزيز ارصدتهم لتغطية تسويات بطاقات الدفع الالكتروني (visa, mastercard) وبسعر الصرف الرسمي 1320 دينار لكل دولار".

وفي (19 شباط 2023)، أعلن البنك المركزي العراقي توجيها إلى المصارف المجازة وشركات الصرافة، وشركات التوسط ببيع وشراء العملة الاجنبية، التقديم عبر المنصة الالكترونية للحصول على حصتهم المقررة من العملة الاجنبية "الدولار".

وبحسب وثيقة صادرة من المركزي العراقي جاء فيها "توجب اعتماد المنصة الإلكترونية للبيع النقدي للعملة الأجنبية (FITR) اعتباراً من يوم الأثنين الموافق 20-2-2023".