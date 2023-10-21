جريمة قتل غامضة ضحيتها طفلة رضيعة في بغداد وأصابع الإتهام تشير لأبويها

2023-10-21 13:36:03 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (21 تشرين الأول 2023)، بالعثور على طفلة رضيعة متوفية داخل خزان للمياه في منطقة الشعب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "امرأة قدمت في مركز الشرطة شكوى ضد زوجها بعد ادعائها بانها وجدت ابنتها الطفلة البالغ عمرها 9 أشهر متوفية داخل خزان للمياه شرقي العاصمة بغداد".

وأوضح أن "الزوجة قالت في أفادتها بمركز الشرطة إن زوجها قام بإخراج الطفلة من الخزان ودفنها دون إبلاغ الأجهزة الأمنية".

وأشار المصدر الى أنه "تم توقيف الزوجة والزوج على ذمة التحقيق، لكشف ملابسات الحادث"، مبيناً أنه "تم ايضا الوصول الى الدفان واعتقاله كونه قام بدفن الطفلة بدون اي مستمسك رسمي".

وتابع: "تم استحصال موافقة القاضي وخرجت قوة امنية الى مكان دفن الطفلة واخراجها ونقلها الى الطب العدلي، للوقوف على اسباب الوفاة الحقيقية".

فيما بين أن "النتائج الاولية للطب العدلي اشارت الى أن الطفلة توفيت بالخنق".







