2023-10-21 15:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مباحثات مع عدد من الزعماء لحشد الموقف الدولي لفكّ الحصار عن قطاع غزة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس الوزراء أجرى مباحثات مع عدد من الزعماء من أجل حشد التأييد العربي والدولي، لدعوة العراق لإعلان وقف فوري لإطلاق النار وفكّ الحصار المفروض على غزة، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر قمة القاهرة للسلام".

ودعا رئيس الوزراء "عبر سلسلة من المباحثات إلى تعاضد الجهود من أجل تسهيل نقل المساعدات الإنسانية، ودعم المبادرة العراقية بتأسيس صندوق داعم لأهالي غزة المحاصرين".