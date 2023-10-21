بالتعاون مع اسايش السليمانية.. القبض على 4 "إرهابيين" في العراق (صور)

2023-10-21 15:35:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت، اعتقال 4 "إرهابيين بالتعاون مع اسايش محافظة السليمانية في إقليم كوردستان.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "جهاز مكافحة الإرهاب قام بسلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، فضمن ادامة التنسيق والتعاون مع مديرية اسايش السليمانية وبثلاث عمليات منفصلة تم القاء القبض على (3) ارهابيين في محافظتي السليمانية وكركوك".

وأضافت الخلية أنه "في عمليات جرت في محافظة الانبار تم القاء القبض على احد الارهابيين" .