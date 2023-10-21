الإطاحة بـ3 مطلوبين وارهابيين اثنين وتاجري مخدرات في 4 محافظات

2023-10-21 15:41:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم السبت (21 تشرين الأول 2023)، الإطاحة بسبعة متهمين بين إرهابي ومطلوب للقضاء وتاجر مخدرات في أربع محافظات.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ضمن سلسلة الواجبات النوعية التي تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع تمكنت مفارز الاستخبارات من القاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء في بغداد".

وأضافت أنه "بالتنسيق مع مديرية اسايش السليمانية، تم القاء القبض على إرهابي هارب من القضاء في المحافظة، كما تم إلقاء القبض على إرهابي في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك."

ومن جانب اخر أشارت المديرية وفقاً البيان الى أن "مفارزها تمكنت من القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في محافظة ذي قار".



